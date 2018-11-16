هل يعود إيفونا إلى الأهلي مع عودة هيثم عرابي للجنة التعاقدات؟





تولى هيثم عرابي من جديد لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بقرار من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في ظل ثورة التصحيح التي يقودها الخطيب بعد السقوط الأفريقي أمام الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا.





ومع عودة هيثم عرابي للجنة التعاقدات بالنادي الأهلي زادت التكهنات حول عودة الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق والذي رحل للاحتراف في الدوري الصيني بعد مشواره مع القلعة الحمراء.





قرار عودة الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق من جديد يحكمها 3 أسباب، أولها رغبة مهاجم الوداد البيضاوي المغربي السابق في اللعب للنادي الأهلي من جديد.





ثاني هذه الأسباب التي تحسم عودة إيفونا من جديد للقلعة الحمراء، موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي على عودة اللاعب من جديد والحكم على مستواه الفني في الفترة الأخيرة منذ الرحيل عن النادي الأهلي.





السبب الأخير، هو قدرة مسؤلي النادي الأهلي في الوقت الحالي على دافع الراتب السنوي للجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق.



