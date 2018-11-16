هولندا: حلف شمال الأطلسي حجر الزاوية في الدفاع الأوروبي
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:46 موكالات
رفض رئيس وزراء هولندا، مارك روته، اليوم الجمعة، فكرة طرحت في فرنسا وألمانيا عن تشكيل جيش أوروبي.
وقال عقب اجتماع لحكومته: "فكرة تشكيل جيش أوروبي تذهب إلى مدى أبعد من المطلوب بالنسبة لهولندا".
وأضاف "حلف شمال الأطلسي حجر الزاوية في سياستنا الدفاعية وسيظل كذلك".
وقال عقب اجتماع لحكومته: "فكرة تشكيل جيش أوروبي تذهب إلى مدى أبعد من المطلوب بالنسبة لهولندا".
وأضاف "حلف شمال الأطلسي حجر الزاوية في سياستنا الدفاعية وسيظل كذلك".