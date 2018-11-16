هولندا: حلف شمال الأطلسي حجر الزاوية في الدفاع الأوروبي

رفض رئيس وزراء هولندا، مارك روته، اليوم الجمعة، فكرة طرحت في فرنسا وألمانيا عن تشكيل جيش أوروبي.







وقال عقب اجتماع لحكومته: "فكرة تشكيل جيش أوروبي تذهب إلى مدى أبعد من المطلوب بالنسبة لهولندا".