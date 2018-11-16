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هولندا: حلف شمال الأطلسي حجر الزاوية في الدفاع الأوروبي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:46 م
هولندا: حلف شمال الأطلسي حجر الزاوية في الدفاع الأوروبي
رئيس وزراء هولندا
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وكالات
 
رفض رئيس وزراء هولندا، مارك روته، اليوم الجمعة، فكرة طرحت في فرنسا وألمانيا عن تشكيل جيش أوروبي.



وقال عقب اجتماع لحكومته: "فكرة تشكيل جيش أوروبي تذهب إلى مدى أبعد من المطلوب بالنسبة لهولندا".



وأضاف "حلف شمال الأطلسي حجر الزاوية في سياستنا الدفاعية وسيظل كذلك".
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