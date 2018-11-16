أسباب ترك "الشعراوي" الزي الأزهري

كشف الدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس للشئون الدينية، عن أسباب ترك الشيخ محمد متولي الشعراوي، الزى الأزهرى.



وقال "الأزهري"، خلال تقديمه برنامج "رؤى"، على فضائية "DMC"، مساء الجمعة إنه بعد تولى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف، قرر أن يترك الزي الأزهري حتى لا يُظن أنه يسعى إلى مشيخة الأزهر الشريف.



وأضاف أن الشيخ الشعراوي سعى أن يكون له ملبس خاص به، وذهب إلى أحد الخّياطين الذين كانوا يخيطون لكبار العلماء، ووصف له "طاقية" بمواصفات معينة ولكنها لم تكن كما يريد، مشيرًا إلى أنه ذهب لأخر حتى 13 خيّاطًا، حتى أصبحت أشهر "طاقية" خاصة بها.



وتابع: الشيخ الشعراوى، كان يستعمل "العكاز"، عندما كان طالبًا، وتسابق الملوك الورؤساء والأعيان على إهدائه أفخم أنواع العكاكيز، وفوجئ أن لديه عدد كبير منها، وأهدى منها كمّا كبيرًا، واحتفظ لنفسه بأجود 100 عصا لنفسه.

