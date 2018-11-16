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"الزراعة" عن التفتيش على مزارع الدواجن: مفيش دولة فيها رقابة 100% حتى أمريكا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:40 م
الزراعة عن التفتيش على مزارع الدواجن: مفيش دولة فيها رقابة 100% حتى أمريكا
الدكتور حامد عبد الدايم
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رقية جمال
 
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مزارع الدواجن نسبة منها مرخصة ونسبة كبيرة غير مرخصة، وتم منحهم ترخيص مؤقت لمدة عام حتى يصبحوا تحت رقابة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحين توفيق أوضاعهم.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال حواره ببرنامج "محطات فارقة" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أنه عقب ثورة 25 يناير والفوضى التى أعقبتها تم إنشاء مزارع كثيرة دون مراعاة الأمن الحيوي لهذه المزارع.

وعن عدم التفتيش البيطري على مزارع الدواجن، أكد أنه لا توجد دولة في العالم بها رقابة 100% حتى أمريكا، ونحاول قدر الإمكان في حدود الإمكانيات المتاحة وعدد الأطباء المتوفر لدينا أن نراقب على هذه المزارع، لافتًا إلى أنه حال وجود أي مشكلة الوزارة تتحرك فورًا، مناشدًا المواطن بالتواصل على الخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أي مشكلة في المزارع.
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