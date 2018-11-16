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جعجع: استغلال قضية خاشقجي أمر مستهجن ومرفوض

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:02 م
جعجع: استغلال قضية خاشقجي أمر مستهجن ومرفوض
جعجع
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الفجر السعودي
 

أكد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"، سمير جعجع، اليوم الجمعة، أن استغلال قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بهدف ضرب دور السعودية أمر مرفوض ومستهجن.

 

وقال جعجع في بيان: إن "قتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي بالشكل الذي تم فيه كان عملاً وحشياً غير مقبول بكل المقاييس، لكن استغلال هذه الجريمة لأهداف ومرام لا علاقة لها بالجريمة في محاولة لتطويق المملكة العربية السعودية فهو أمر مستهجن ومرفوض".

 

وتابع: "إنه لأمر مستهجن ومرفوض أن تستغل جريمة بحجم جريمة قتل الصحافي الخاشقجي لضرب الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية وخصوصا في السنوات الأخيرة".

 

وأضاف البيان: "لولا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الكثير من الدول العربية، والكثير من القضايا العربية المحقة، لكان ربما تغيّر وجه منطقة الشرق الأوسط ككل".

 

وتابع "إن الضنين على محاربة الجريمة في العالم عليه أن يساعد القضاء في كل ما يفعله لكشف كل ملاسبات هذه الجريمة البشعة لا أن يتذرع بها للوصول إلى غايات ومرام وأبعاد لا علاقة لها لا بجمال خاشقجي ولا بالجريمة ولا بالحريات العامة ولا بأي شيء آخر".

المزيد عن: لبنان قضية جمال خاشقجي سمير جعجع جمال خاشقجي السعودية
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