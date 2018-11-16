صدى - السعودية| التحالف يدمر زورقا مفخخا قبل وصوله إلى جازان
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:10 مالفجر السعودي
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اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن زورقا حوثيا مفخخا في البحر الأحمر قبل وصوله إلىى منطقة جازان.
وكان الزورق محملا بمواد شديدة الانفجار، وتم تسييره لاسلكيا عن بعد، قبل أن ترصده رادارات القوات البحرية للتحالف، التي اعترضته ودمرته تماما داخل المياه الإقليمية السعودية.
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