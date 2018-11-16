صدى - السعودية| التحالف يدمر زورقا مفخخا قبل وصوله إلى جازان

تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.





اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن زورقا حوثيا مفخخا في البحر الأحمر قبل وصوله إلىى منطقة جازان.





وكان الزورق محملا بمواد شديدة الانفجار، وتم تسييره لاسلكيا عن بعد، قبل أن ترصده رادارات القوات البحرية للتحالف، التي اعترضته ودمرته تماما داخل المياه الإقليمية السعودية.



