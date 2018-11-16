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سوني تطلق سماعتها WH-1000XM3 العازلة للضوضاء في السعودية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:06 م
سوني تطلق سماعتها WH-1000XM3 العازلة للضوضاء في السعودية
سماعات WH-1000XM3
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أعلنت شركة سوني عن إطلاق سماعتها WH-1000XM3 العازلة للضوضاء في السعودية، لتصبح بذلك أخر السماعات في سلسلة 1000X صاحبة الإمكانيات الكبيرة والتي تحتوي على تقنيات عالية لعزل الصوت.

وتحمل السماعة تصميم شبه تقليدي من خلال طوق كبير مع سماعتين لتغطية كامل الأذن، كما تحوي بداخلها معالج عزل الضوضاء QN1 والذي يساعد على الاستماع بدقة عالية دون تأثير المحيط الخارجي. وتقوم آلية العمل على وجود ميكروفونات مزدوجة للسماعة تقوم بنقل الصوت الخارجي للمعالج والذي على إثره يقوم بالتغلب على الصوت المحيط لمنع وصوله للمستخدم.

وتستطيع السماعة تقديم صوت واضح وبتردد يصل 40 كيلو هيرتز، كما تحتوي أيضًا على وضع Quick Attention Mode والذي يتيح للمستخدم التحكم بعزل الصوت والاستماع للأصوات المحيطة.

وتقول سوني أن سماعتها تستطيع العمل 30 ساعة على بطاريتها أثناء تفعيل العزل الصوتي والبلوتوث.

وبالحديث عن توفر السماعة، فإن WH-1000XM3 أصبحت متوفرة في جميع أفرع الشركة ولدى جرير وسوق، وذلك بسعر 1,599 ريال سعودي.
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