الأهلي يشيد بالموقف السعودي في تأجيل السوبر

أكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي العميد محمد مرجان أن النادي يقدر مشاعر الاتحاد السعودي وقراره بتأجيل مباراة السوبر المصري السعودي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز؛ نظرا للعملية الجراحية الدقيقة التي يجريها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، الاثنين المقبل في ألمانيا لاستئصال ورم يضغط علي الحبل الشوكي.

وتقدم العميد محمد مرجان بالشكر للموقف الأخوي غير المستغرب من الأشقاء في السعودية، متمنيا الشفاء العاجل لمحمود الخطيب، حتى يعود إلى أهله ومحبيه في أقرب وقت.