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واشنطن تنذر إيران: لا لداعش شيعي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:39 م
واشنطن تنذر إيران: لا لداعش شيعي
صورة أرشيفية
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وكالات
 

حذرت الولايات المتحدة، إيران من إنشاء "قوة شريرة" جديدة تشبه تنظيم داعش الإرهابي. 

وأكدت أن المملكة العربية السعودية هي "الشريك المثالي للمساعدة في احتواء القوى الثورية الشيعية في الشرق الأوسط".

ونقل تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية عن الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية في سوريا، جيمس جيفري، خلال القمة السادسة التي نظمتها مجلة "ديفانس وان" يوم أمس الخميس، إن العمل العسكري المباشر لن يكون كافياً لهزيمة إيران وشبكتها الموسعة من الحلفاء المسلّحين، من بينها العديد من الميليشيات الشيعية.

وناقش الدبلوماسي مبدأ أنه في مثل هذه الدول، "يتطلب الأمر عمليات لدعم الاستقرار في سوريا لكسر التدخل الإيراني". 

وحذر جيفري من أن إيران "ستخلق (داعش جديداً) إذا لم نتوصل إلى حل للمشكلة الأساسية".

في المقابل، أكد جيفري، أن الولايات المتحدة لا تمتلك شريكاً أفضل من المملكة العربية السعودية، مضيفاً أنه "لا يمكننا أن نفعل ما نفعله في المنطقة من دونهم".

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