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تعرف على عمليات التجديد والتطوير لاستاد الإسماعيلية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:39 م
تعرف على عمليات التجديد والتطوير لاستاد الإسماعيلية
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الفجر الرياضي
 

سيشهد ستاد الإسماعيلية الرياضى عمليات تطوير وتجديد مع تقديم خدمات جديدة ،وذلك بعد ادراجه ضمن 16 ملعب على مستوى الجمهورية سيتم اخضاعهم لعمليات رفع كفاءة.


جاء ذلك ، على خلفية البرتوكول الذى تم توقيعه بين شركة استادات وبرزنتشين راعى الكرة المصرية تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر صحفى.


ومن المقرر أن يتم ادخال عدة خدمات للملاعب نستعرضها لكم على النحو التالى ..


-تطوير كشافات الإضاءة وأرض الملعب والشبكات والرايات ولوحات التبديل والإذاعة الداخلية.

– تجهيز الاستادات للبث التلفزيوني المميز بأعلى تقنية وجودة حتى يستمتع الجمهور المصرى.

– تقوية شبكات الهاتف المحمول.

– تغطية كل الاستادات بشبكة إنترنت (واي فاي) بأعلى سرعات.

– توفير مطاعم على أعلى مستوى داخل الاستاد.

– تطوير مقصورة الصحفيين حتى يتسنى لهم القيام بعملهم دون وجود عراقيل.

– تحديث الشاشات المتواجدة داخل كل ستاد لعرض تفاصيل المباراة والنتيجة.

– توفير دورات مياه قادرة على استيعاب سعة كل ملعب.

المزيد عن: كورة شركة استادات الرياضه الاسماعيلية
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