تعرف على عمليات التجديد والتطوير لاستاد الإسماعيلية

سيشهد ستاد الإسماعيلية الرياضى عمليات تطوير وتجديد مع تقديم خدمات جديدة ،وذلك بعد ادراجه ضمن 16 ملعب على مستوى الجمهورية سيتم اخضاعهم لعمليات رفع كفاءة.





جاء ذلك ، على خلفية البرتوكول الذى تم توقيعه بين شركة استادات وبرزنتشين راعى الكرة المصرية تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر صحفى.





ومن المقرر أن يتم ادخال عدة خدمات للملاعب نستعرضها لكم على النحو التالى ..



