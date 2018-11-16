أمهات يوجهن أسئلة لوزير التعليم للرد عليها في البرلمان الأحد المقبل

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء الأمور وجهوا مجموعة من التساؤلات لوزير التربية والتعليم، مطالبينه بالرد عليها خلال اجتماعه بأعضاء لجنة التعليم يوم الأحد المقبل، في البرلمان، والعمل علي حل المشاكل التي تواجهمم في المدارس فيما يتعلق بالنظام التعليمي الجديد والقديم أيضا.





وتفاعل أولياء الأمور على صفحة الاتحاد، عبر موقع "فيسبوك"، تعليقا على الاجتماع المزمع انعقاده الأحد المقبل، بين وزير التعليم ولجنة التعليم في البرلمان، حيث قالت ولية أمر: "ازاى حايعرض حاجه هو طبقها بالفعل.. قولوا للوزير فات شهرين ونص ولا استلمنا تابلت ولا جربنا الإمتحانات، ولا فيه نماذج إمتحانات نزلت، ولا فيه مدرسين فاهمين، ولا تدريب".





وأضافت أخرى: "حضرتك فين التابلت بتاع أولي ثانوى اللي المفروض إن الطالب تدرب عليه علي الامتحانات، وفين شبكات النت اللي اتعملت، فين تحديد أيام امتحانات أولي ثانوى، فين النظام أصلا، كل مرة بنقول مطلبنا ومحدش بيسمعها أو بيحلها، حرام بجد"، وتابعت أخري: "اللى الآن مازال المدرس هو المتحكم الأول والأخير فى الطالب، سواء كان دروس خصوصية أو أعمال سنة وإحنا كأولياء أمور اللى بندفع ضريبة الدروس حتى الأنشطة إحنا اللى بنعملها".





واستكملت ثالثة: "ليه الثانوية العامة تبقي 3 سنين، ما كفاية سنة، عبء نفسي جامد جدا ومادى كمان، ده انتقام من ولي الأمر والطالب ولا مراعاة"، وأضافت ولي أمر: "نفسي يلغي قرار إن المدرس يتحكم في الطالب من ناحية الدرجات، قرار زفت وبعض المدرسين دلوقتي يهددوا الطلاب لو ما دخلوش دروس معهم ينزلوهم في الدرجة، وايه اللى هنستفيده من انك تخلى 70 درجة تحت ايد المدرس، احنا ماشين بنظام ادفع علشان تعدى، علشان ناخد حقنا بندفع رشاوى للمدرسين تحت اسم دروس خصوصية، وهما اصلا مش فاهمين حاجة، وكمان عايزين ميدترم منتهي".





أوردت أخرى: "فين وعدك للنظام القديم بتخفيف المناهج؟، وبالنسبه للنظام الجديد فين التابلت فات شهرين ونص وهو هو نفس المنهج قائم على الحفظ، ولازم دروس خصوصية فى كل المراحل الدراسية من كم المناهج العقيمة، مفيش تغيير خالص بل وأصبح الوضع صعب بالمواد الممتده".





وتابعت أخرى: "محتاجين إعادة النظر في أولي ثانوي وعدد المواد لأنها كتير وعبء علي الطلاب مش ملاحقين"، واقترحت ولي أمر أخري: "طالما الثانوية التراكمية بقت اجباري، كنا محتاجين سنه أولى ثانوي تطلع من المجموع زى السنة دي، على الأقل الأولاد يعرفوا المناهج مع الكم الرهيب فى المواد.. أى مرحله انتقالية بتبقى فيها مواد جديدة وبطبيعة إن الأولاد مش متعودين عليها بتبقى الدرجات مش كويسة".





وكانت مصادر بوزارة التربية والتعليم قالت في تصريحات صحفية، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيعرض وجهة نظره حول نظام التعليم أمام لجنة التعليم في البرلمان يوم الأحد المقبل.





وأكدت المصادر أن "شوقي" سيوضح كيفية تطبيق النظام الجديد، ومدى التعاون بينه وبين الجهات المعنية، بالإضافة إلى دور الوزارة في إعداد المعلمين والمدارس، وتهيئة المناخ العام لتقبل فكرة النظام الجديد، بالاضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الوزارة في تطبيق النظام الجديد.



