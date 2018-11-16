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التشكيل المتوقع للمغرب أمام الكاميرون.. وليد أزارو على دكة البدلاء

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:35 م
التشكيل المتوقع للمغرب أمام الكاميرون.. وليد أزارو على دكة البدلاء
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الفجر الرياضي
 
يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكاميروني، على استاد  على ملعب محمد الخامس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب المغربي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي ـ أشرف حكيمي ـ المهدي بنعطية ـ مروان داكوستا

الوسط: كريم الأحمدي ـ يونس بلهندة ـ حكيم زياش

الهجوم: نور الدين أمرابط ـ يوسف النصيري ـ سفيان بوفال

واستقر هيرفي رينارد على الاحتفاظ بوليد أزارو نجم الأهلي والمنتخب المغربي على دكة البدلاء كورقة رابحة مع المدير الفني في لقاء اليوم.

ويحتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب المغربي، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث 4 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه منتخب جزر القمر برصيد نقطتين في الجولة ذاتها.

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