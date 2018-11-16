شروط حلمي قبل عرض برنامج "نجوم صغار" على MBC

برامج الأطفال، اتجاه اتخذته قنوات MBC فى الوقت الذى كانت تبحث فيه معظم القنوات التليفزيونية فى الوطن العربى عن برامج جديدة معظمها فنية أو رياضية، وبعد نجاحها فى تجربتها الأخيرة، «ذا فويس كيدز»، وتحقيق نسب مشاهدة كبيرة، اشترت حقوق بث النسخة العربية من البرنامج الأمريكى «Little Big Shots»، بعدما تمكن مقدمه ستيف هارفى من جذب 12 مليون مشاهد، وحقق ضجة كبيرة فى الخارج.





وقررت أن تعيده قنوات MBC بنسخة باسم Little big stars، وتحمل توقيع الفنان أحمد حلمى، وبالفعل انتهى حلمى من تصوير الموسم الأول الذى ضم مواهب كثيرة من مختلف أنحاء الوطن العربى، حيث بدأت تجهيزات البرنامج فى مارس الماضى من خلال مرحلة تجارب الأداء التى تنقل فيها البرنامج بين مصر والكويت ولبنان والسعودية والأردن وغيرها.





اختيار قنوات MBC لحلمى ليحل بديلاً عن «هارفى» فى النسخة العربية، جاء بعد مفاوضات طويلة، ورأت MBC أنه الأنسب بعد مشاركته فى أكثر من تجربة خاصة بالأطفال، منها «لعب عيال»، «شوية عيال» والسبب الأكبر أن لديه موهبة خاصة فى التعامل مع الأطفال، وما سهل قبوله هو تعاقده كعضو لجنة تحكيم فى برنامج «آراب جوت تالنت»، وبالتالى لم تأخذ القناة وقتا طويلا فى إقناعه، لأنه عمل معها من قبل، إضافة إلى أنه يحب الأطفال ودائما ما يدعمهم.



