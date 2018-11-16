شروط حلمي قبل عرض برنامج "نجوم صغار" على MBC
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:04 ممحمد عادل
برامج الأطفال، اتجاه اتخذته قنوات MBC فى الوقت الذى كانت تبحث فيه معظم القنوات التليفزيونية فى الوطن العربى عن برامج جديدة معظمها فنية أو رياضية، وبعد نجاحها فى تجربتها الأخيرة، «ذا فويس كيدز»، وتحقيق نسب مشاهدة كبيرة، اشترت حقوق بث النسخة العربية من البرنامج الأمريكى «Little Big Shots»، بعدما تمكن مقدمه ستيف هارفى من جذب 12 مليون مشاهد، وحقق ضجة كبيرة فى الخارج.
وقررت أن تعيده قنوات MBC بنسخة باسم Little big stars، وتحمل توقيع الفنان أحمد حلمى، وبالفعل انتهى حلمى من تصوير الموسم الأول الذى ضم مواهب كثيرة من مختلف أنحاء الوطن العربى، حيث بدأت تجهيزات البرنامج فى مارس الماضى من خلال مرحلة تجارب الأداء التى تنقل فيها البرنامج بين مصر والكويت ولبنان والسعودية والأردن وغيرها.
اختيار قنوات MBC لحلمى ليحل بديلاً عن «هارفى» فى النسخة العربية، جاء بعد مفاوضات طويلة، ورأت MBC أنه الأنسب بعد مشاركته فى أكثر من تجربة خاصة بالأطفال، منها «لعب عيال»، «شوية عيال» والسبب الأكبر أن لديه موهبة خاصة فى التعامل مع الأطفال، وما سهل قبوله هو تعاقده كعضو لجنة تحكيم فى برنامج «آراب جوت تالنت»، وبالتالى لم تأخذ القناة وقتا طويلا فى إقناعه، لأنه عمل معها من قبل، إضافة إلى أنه يحب الأطفال ودائما ما يدعمهم.
يشار إلى أن النسخة الأجنبية استضافت مجموعة من الأطفال حققت حلقاتهم مشاهدات كبيرة مثل حلقة أصغر عمدة فى العالم، وأذكى طفل فى العمليات الحسابية، وطفلة تنوم الحيوانات مغناطيسياً، وطفل لم يتجاوز عمره التاسعة يعزف على الآلات الموسيقية مثل كبار العازفين، وسعى القائمون على النسخة العربية أن يكون الأطفال المشاركون بنفس جودة ضيوف النسخة الأجنبية لينال البرنامج نصيبا من النجاح وهذا الأمر كان شرط حلمى الوحيد لقبول البرنامج، ومن المقرر أن يستضيف فى كل حلقة ثلاثة أطفال يتحدث معهم عن الكثير من الموضوعات بخفة ظله المعهودة مع الأطفال.