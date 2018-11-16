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تاتا مارتينو يقترب من تدريب المنتخب المكسيكي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:01 م
تاتا مارتينو يقترب من تدريب المنتخب المكسيكي
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وكالات
 
اقترب الأرجنتيني "تاتا" مارتينو مدرب نادي ​برشلونة​ والمنتخب الارجنتيني السابق، من قيادة المنتخب المكسيكي بعد توصله لاتفاق مع مسؤولي ​الاتحاد المكسيكي​ لكرة القدم، بحسب صحيفة ميلينيو المكسيكية.

وأوضحت الصحيفة، أن مارتينو يقترب بقوة من تدريب المنتخب المكسيكي بعقد يمتد حتى كأس العالم 2022، وذلك براتب سنوي يبلغ 2.2 مليون دولار.

ومنذ رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الفريق عقب كأس العالم 2018 بروسيا، لا يزال منصب المدير الفني للمنتخب المكسيكي شاغرًا.

يذكر أن مارتينو سبق له قيادة برشلونة لمدة موسم واحد (2013-2014).

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