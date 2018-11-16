لماذا لا تتبنى الدولة إنتاج مسلسل "مصطفى محمود"؟

قبل ثلاثة أعوام بدأ المؤلف وليد يوسف فى التحضير لمسلسل كبير، يحكى سيرة العالم القدير الدكتور مصطفى محمود، الذى يعد أحد الرموز الدينية المهمة، وانتهى من كتابة السيناريو كاملا، وتحمس لإنتاجه فى البداية المنتج أحمد عبد العاطى، وتم ترشيح النجم خالد النبوى لتجسيد دور العالم الكبير، وحينها قابل النبوى عائلة الدكتور مصطفى محمود، وأجرى بروفات عديدة بل صّور برمو العمل، وتم طرحه العام قبل الماضى على مواقع التواصل الاجتماعى العام الماضى، إلا أنه حتى اللحظة لم يظهر العمل للنور، بسبب العثرات الإنتاجية.





فلماذا لا تتبنى الدولة إنتاج هذا العمل؟!، فى الوقت الذى يهاجم فيه المجتمع الأعمال الرديئة، ويدعو طول الوقت لأعمال تحافظ على القيم المجتمعية، ورغم ذلك يتابع هذه الأعمال ويتأثر بها، فالجميع يعرف أن القيم المجتمعية لكى تنشر لابد لها من أداة أو وسيط، والدراما من أخطر هذه الأدوات لأنها تصل لقطاع عريض من الناس ولها تأثير كبير وخطير، وبدت فى مصر مشكلة واضحة السنوات الأخيرة هى غياب الدولة الكامل عن إنتاج الدراما، وبدلا من استعمال القوة فى المنع أو تشديد الرقابة على الأعمال، من الأفضل مجابهة الفكر بالفكر، والجمهور ذكى بالتأكيد.





فمسلسل مصطفى محمود يلقى الضوء على مرحلة مهمة من حياة مصر، ويتناول بعض ملامح رموز الفن والأدب والسياسة، منهم محمد عبد الوهاب، كامل الشناوى، إحسان عبد القدوس، صلاح جاهين، محمد متولى الشعراوى، بخلاف شخصية العالم الكبير الثرية، فهو كان صوتا ينتظره المصريون ليأخذهم فى رحلة نحو عظمة الكون وإبداع الخالق، ويسرح بهم فى رحلة نورانية وروحانية نحو الصفاء والنقاء والتأمل والتدبر والتفكير فى الله وملكوته.



