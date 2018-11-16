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في ذكرى ميلاد حسين الشربيني.. صحفي ومذيع وموظف بالسكة الحديد قبل "التمثيل"

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:43 ص
في ذكرى ميلاد حسين الشربيني.. صحفي ومذيع وموظف بالسكة الحديد قبل التمثيل
حسين الشربيني
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سارة إبراهيم
 
تمر اليوم الجمعة، الموافق 16 نوفمبر الجاري، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسين الشربيني، الذي رحل عن عالمنا في 14 سبتمبر عام 2007، بعد مشوار فني طويل قدم خلاله حوالي 90 فيلماً، أبرزها: "المارد، الجزاء، ضربة شمس، الرغبة، جري الوحوش، ضحك ولعب وجد وحب"، كما شارك في عدد من المسلسلات، أبرزها: "عائلة الحاج متولي، الرجل الآخر، امرأة من زمن الحب، يوميات ونيس".

تخرج "الشربيني" في كلية الآداب عام 1958، وشجعه الدكتور رشاد رشدي المشرف الفني بالكلية، على تنمية موهبته في التمثيل أثناء الدراسة، فحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1960، وكان حلمه هو العمل في مهنة التدريس، لكنه فوجئ بقرار تعيينه في هيئة السكك الحديدية بمدينة أسيوط في صعيد مصر، فقرر ترك العمل بعد 11 يوماً من استلامه.


سافر إلى القاهرة، والتحق بالعمل الصحفي في جريدة "الجمهورية"، ثم عمل مذيعاً بالتليفزيون المصري عند افتتاحه في مطلع الستينيات، ولكن حلم التمثيل ذهب به إلى مسرح التليفزيون، حيث بدأ حياته الفنية بأدوار صغيرة في مسرحيتي "شقة للإيجار" و"من أجل ولدي"، وقد كرمه فاروق حسني وزير الثقافة السابق، وحصل على لقب "فنان قدير" من المسرح الحديث. 

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