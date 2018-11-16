في ذكرى ميلاد حسين الشربيني.. صحفي ومذيع وموظف بالسكة الحديد قبل "التمثيل"

تمر اليوم الجمعة، الموافق 16 نوفمبر الجاري، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسين الشربيني، الذي رحل عن عالمنا في 14 سبتمبر عام 2007، بعد مشوار فني طويل قدم خلاله حوالي 90 فيلماً، أبرزها: "المارد، الجزاء، ضربة شمس، الرغبة، جري الوحوش، ضحك ولعب وجد وحب"، كما شارك في عدد من المسلسلات، أبرزها: "عائلة الحاج متولي، الرجل الآخر، امرأة من زمن الحب، يوميات ونيس".



