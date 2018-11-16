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الكويت تتعرض لعواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:29 ص
الكويت تتعرض لعواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة
صورة أرشيفية
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وكالات
 

أفادت لجنة الدفاع المدني بوزارة الداخلية الكويتية، بأن البلاد تتعرض الآن لعواصف رعدية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة.

وأضافت اللجنة، بأنها ناشدت المواطنين والوافدين عدم الخروج من منازلهم في الوقت الراهن إلا للضرورة نظرا لعدم استقرار الطقس وهطول الأمطار بغزارة.

وكانت قد أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية استئناف حركة الملاحة البحرية في مينائي الشويخ والدوحة بعد توقف مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت المؤسسة قائلة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن "حركة الملاحة في ميناء الشعيبة لا تزال متوقفة مؤقتا حتى تتحسن العوامل الجوية وتكون في الحدود الآمنة لسلامة الملاحة".

وقد أعلنت المؤسسة الأربعاء توقف حركة الملاحة في الموانئ الثلاثة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة.

وشهد البلد الخليجي في الأيام القليلة الماضية موجة من الطقس السيء دفعت مجلس الوزراء الكويتي إلى تعطيل العمل في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء.

المزيد عن: موجة الطقس السيء متوقفة مؤقتا المؤسسة احوال الجو
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