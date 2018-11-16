شقيق الشهيد ساطع النعماني: السيسي أب لكل المصريين



وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه لم يتعجب من اطلاق اسم شقيقه على ميدان النهضة، نظرًا لأن الرئيس السيسي يولي المصابين والشهداء كل الاهتمام، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أب لكل المصريين.





وأضاف أن الشهيد ساطع النعماني عريس في الجنة، حيث أنه انتقل من الشهيد الحي إلى شهيد في جنة الخلد، لافتًا إلى أن جثمان الشهيد سيصل إلى مصر قريبًا، متابعا أن هناك متابعة يومية من رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والخارجية لوصول الجثمان.





وتابع أن الشهيد ساطع النعماني كان دائما يوصي بضرورة ترابط المصريين، حتى لا يسمحوا لأحد بالدخول بينهم.



قال المقدم سراج النعماني، شقيق الشهيد ساطع النعماني، إنه اقترب من الشهيد ساطع خلال فترة علاجه، لافتا إلى أن الاقتراب من الأبطال المصابين يمد الشخص بروح قتالية وأمل منقطع النظير.