ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأردن: إجراءات النيابة العامة السعودية خطوة هامة لتحقيق العدالة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
الأردن: إجراءات النيابة العامة السعودية خطوة هامة لتحقيق العدالة
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

شددت الحكومة الأردنية، على أهمية إعلان النيابة العامة السعودية، توجيه التهم إلى عدد من الموقوفين في قضية قتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي.

وأكدت الحكومة في بيان رسمي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على أن "هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحقيق العدالة من خلال التحقيقات التي أعلنت السعودية إجرائها لاستجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين فيها".

المزيد عن: خطوة هامة تحقيق العدالة النيابة العامة السعودية النيابة العامة السعودية الأردن إجراءات النيابة العامة السعودية إجراءات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 10:30:06 AM