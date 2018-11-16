الأردن: إجراءات النيابة العامة السعودية خطوة هامة لتحقيق العدالة





شددت الحكومة الأردنية، على أهمية إعلان النيابة العامة السعودية، توجيه التهم إلى عدد من الموقوفين في قضية قتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي.





وأكدت الحكومة في بيان رسمي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على أن "هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحقيق العدالة من خلال التحقيقات التي أعلنت السعودية إجرائها لاستجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين فيها".



