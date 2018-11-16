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مسودة قرار بريطاني تدين صواريخ الحوثي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:02 ص
مسودة قرار بريطاني تدين صواريخ الحوثي
صورة أرشيفية
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وكالات
 

تعد بريطانيا، مشروع قرار أممي جديد لتقديمه لمجلس الأمن بشأن وقف القتال في اليمن.

ووفقاً لقناة "العربية"، تعيد مسودة المشروع التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي، وكما يشير إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين.

ويدين المشروع الصواريخ الباليسيتية والهجمات الصاروخية من قبل ميليشيا الحوثي على السعودية، ويصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي. 

كما يتحدث المشروع عن أهمية إبقاء الموانئ اليمنية مفتوحة، ولاسيما ميناء الحديدة، محدداً موعداً للمشاورات اليمنية المقبلة في 29 نوفمبر الجاري، في ستوكهولم بالسويد. 

وكما يدعو المشروع الأطراف المتنازعة إلى تسهيل تدفق مواد الإغاثة في غضون أسبوعين من إقراره.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، كان أيد مطلع الشهر الجاري دعوة وزيرِ الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، إلى مفاوضات سلام حول اليمن في غضون الـ30 يوماً المقبلة على أن تُعقد في السويد.

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