قرقاش: رفض الكونجرس قرار وقف بيع أسلحة للبحرين يؤكد الالتزام بأمن الخليج





قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، إن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي وبأغلبية كبيرة، مشروع قرار وقف مبيعات أسلحة للبحرين مؤشر إيجابي حول الأولويات الاستراتيجية في واشنطن في ظل التدخلات الإيرانية.





وأوضح قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعيدا عن الخطاب العاطفي والاستهداف السياسي، الرفض في حد ذاته قرار يؤكد الالتزام بأمن الخليج العربي".



