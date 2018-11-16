الخارجية الأمريكية: واثقون من وعود كوريا الشمالية بنزع الأسلحة النووية





صرح ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة واثقة من أن كوريا الشمالية ستفي بوعودها، على الرغم من اختبار الأسلحة الجديدة ذات التقنية العالي





وقال ممثل الخارجية الأمريكية: "نحن نتحدث مع الكوريين الشماليين حول تنفيذ جميع هذه الالتزامات، أوضح الرئيس [ترامب] أنه إذا تم نزع السلاح من قبل كيم يونغ أون، فإن كوريا الشمالية سيكون لها مستقبل مشرق. ما زلنا واثقين من أن الوعود التي قطعها الرئيس ترامب والرئيس كيم ستتحقق".





هذا وذكرت وسائل إعلام كورية، في وقت سابق من اليوم، أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار سلاح استراتيجي جديد طور حديثا، لكنها لم تتحدد طبيعة السلاح الذي تم اختباره.





وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهدا بالعمل من أجل نزع الأسلحة النووية في لقاء القمة في شهر يونيو الماضي في سنغافورة، لكن الاتفاق كان قصيرا ولم تحقق المفاوضات الكثير من التقدم.



