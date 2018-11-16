شوقي الطبيب: تنفيذ قانون التصريح بالمكاسب يلاقي إقبالا كبيرا بالجهات لم يتوفر على المستوى المركزي

أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، مساء الخميس، بأن تنفيذ القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، يلاقي إقبالا ووعيا مواطنيا كبيرا بالجهات لم يتوفر على المستوى المركزي، رغم أنه إلتزام قانوني ومواطني في نفس الوقت.





وأكد الطبيب، في تصريح لمراسلة (وات) على هامش إفتتاح فعاليات "منتدى سيدي بوزيد للثقافة البديلة"، بالمعهد العالي للدارسات التكنولوجية بسيدي بوزيد، ان العبرة ليست في معرفة ممتلكات الاشخاص، بل في الرسالة المواطنية التي يوجهها المسؤولون في الدولة وفي المؤسسات للتونسيين، والتي تؤسس للشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدا ان الهيئة تراهن على الثقافة والوعي والتربية لمقاومة الفساد.





وأبرز أهمية تواجد الهيئة في كل الولايات لتفعيل قانون التصريح بالمكاسب، باعتبار أن المكاتب الجهوية المركزة لا تفي وحدها بالغرض، مشيرا الى سعي الهيئة للتسريع في إجراءات تركيز مكاتب بكل الجهات في غضون شهر جانفي القادم، بالتزامن مع عمل المكاتب المتنقلة.





يشار إلى أن فعاليات "منتدى سيدي بوزيد للثقافة البديلة" التي إنطلقت اليوم الخميس وتتواصل الى يوم 18 نوفمبر الجاري، ستشهد فقرات متنوعة تشمل جميع أصناف الفنون، بما يكرس فكرة خلق ثقافة بديلة تكافح الفساد.