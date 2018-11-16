زياد الرحباني يحيي حفلا بالقاهرة 30 نوفمبر
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:58 ص
يحيي الموسيقار اللبناني زياد الرحباني حفلًا موسيقيًا على مسرح قاعة المنارة بالتجمع الخامس يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.
ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
ويعد هذا الحفل هو بمثابة عودة الرحباني للقاهرة بعد غياب استمر 5 سنوات عن إحياء الحفلات في مصر.
ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل برنامجا حافل بالأعمال الغنائية والموسيقية،
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