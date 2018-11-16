تعرف على موعد عرض الموسم الثاني من "American Beauty Star"
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:56 ص
أعلن القائمون على "American Beauty Star" موعد العرض الأول للموسم الثانى من البرنامج.
وأشاروا إلى أنه سيعرض فى الثانى من يناير في تمام الساعة 10 مساءً.
وسيستضيف البرانامج آشلى جراهام الموسم الجديد من سلسلة فنانى المكياج.
وتضم لجنة الحكام كريستي برينكلي، كبيرة مديرى التجميل فى العالم، وليا ويار، واحدة من مشاهير السوشيال ميديا، والمصور يو تساى.
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