زيارة أشهر 10 مدونين أمريكيين لمصر



وعلق الدكتور طارق توفيق، مدير المتحف قائلا إن هؤلاء المدونين يتابعهم ملايين الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتواجدهم يعطي رسالة لمتابعيهم من المشروع الذي يعتبر هدية مصر للعالم.



وقال هيثم نصار، عضو غرفة التجارة الأمريكية، إنهم فكروا هذا العام في الوصول إلى المدونين لأنهم يستطيعون الوصول إلى المتابعين بصورة أفضل، موضحا أنهم يودون تكرار التجربة، لأن النجاح من هذه التجارب كبير.

نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، زيارة لأشهر 10 مدونين أمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى مصر، حيث زاروا مدينة الأقصر، ثم الجونة، ثم مشروع المتحب المصري الكبير.