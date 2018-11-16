أستاذ أمراض قلب يحذر من مرض خطير: يقتل بدون أعراض



وأضاف "صالح"، في لقاء مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن هذا المرض يسمى القاتل الصامت لأنه لا يوجد له أعراض، لافتا إلى أن البعض يشعر بصداع وزغلله، ولكن الغالبية لا يشعر بأعراضه.



وتابع، أن هذا المرض يؤدي للوفاة المفاجئة، لافتا إلى 38% فقط ممن يعانون من هذا المرض يعرفون أنهم لديهم هذا المرض، بينهم 24% يتلقون العلاج، وهناك 8% يتلقون علاج صحيح فعال.

قال الدكتور سمير صالح، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، إن حملة "فؤاد مظبوط"، الهدف منها التوعية بخطورة ارتفاع ضغط الدم، وزيادة سرعة ضربات القلب، موضحا أن 26% من المصريين البالغين يعانون من هذا المرض.