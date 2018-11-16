ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أستاذ أمراض قلب يحذر من مرض خطير: يقتل بدون أعراض

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:02 ص
أستاذ أمراض قلب يحذر من مرض خطير: يقتل بدون أعراض
الدكتور سمير صالح
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور سمير صالح، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، إن حملة "فؤاد مظبوط"، الهدف منها التوعية بخطورة ارتفاع ضغط الدم، وزيادة سرعة ضربات القلب، موضحا أن 26% من المصريين البالغين يعانون من هذا المرض.

وأضاف "صالح"، في لقاء مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن هذا المرض يسمى القاتل الصامت لأنه لا يوجد له أعراض، لافتا إلى أن البعض يشعر بصداع وزغلله، ولكن الغالبية لا يشعر بأعراضه.

وتابع، أن هذا المرض يؤدي للوفاة المفاجئة، لافتا إلى 38% فقط ممن يعانون من هذا المرض يعرفون أنهم لديهم هذا المرض، بينهم 24% يتلقون العلاج، وهناك 8% يتلقون علاج صحيح فعال.
المزيد عن: توك شو القلب أمراض أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 7:10:02 AM