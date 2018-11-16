"مستقبل وطن" يستعرض عددًا من الأنشطة المختلفة بالمحافظات

ينظم حزب مستقبل وطن بالقاهرة، اليوم الجمعة، احتفالية بمناسبة المولد النبوي بميدان رمسيس، وسيقوم بتوزيع حلوى المولد على المواطنين وسداد المصروفات الدراسة لـ 136 من الطلبة الغير قادرين بإدارة الأزبكية.





وفي محافظة الجيزة يوفر عدد 40 تذكرة لشباب الحزب لحضور مباراة مصر وتونس باستاد برج العرب والمؤهلة لكأس أفريقيا.





وفي محافظة القليوبية يوزع 8 آلاف علبة حلوي المولد على أهالي شبين القناطر قليوب، ويقيم منفذ لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة في حي الزهور ببورسعيد.





كما ينظم قافلة بيطرية لتوقيع الكشف الطبي على بعض رؤوس الماشية وتقديم الأمصال بقرية العامرية بمركز الفيوم، وتوزيع 200 حقيبة مدرسية على الطلاب غير القادرين بإدارة الفيوم التعليمية.





كما ينظم قافلة طبية بالتنسيق مع مستشفى الفشن المركزي لمدة ثلاث أيام في مختلف التخصصات، وسيتم إجراء 75 عملية جراحية متنوعة.





وفي المنيا ينظم الحزب قافلتين طبيتين لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقرية التوفيقية مركز سمالوط وبني مزار.





كما ينظم احتفالية بمناسبة المولد النبوي بقرية جورمشين 7 بمركز باريس بحضور 500 شخص وبمشاركة بعض رجال الأزهر والأوقاف، كما ينظم ندوة بقرية تنيدة لاستعراض المشكلات التي تواجه المزارعين.



