زينة مكي تصور مشاهدها في "ما فيي".. وتشارك أدهم النابلسي قصته الرومانسية!

كشفت العديد من المصادر أن النجمة اللبنانية زينة مكي ستشارك الفنان الأردني أدهم النابلسي في فيديو كليب جديد قام بتسجيله مؤخرًا، والكليب الذي يحمل الطابع الرومانسي سيتحدث عن قصة حب تجمعهما ضمن احداثه المُناسبة للاغنية.





وعلى صعيد آخر تشارك الفنانة اللبنانية الشابة بمسلسل "ما فيي" والذي يضم عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان السوري معتصم النهار وملكة الجمال اللبنانية فاليري أبو شقرا وعدد كبير من نجوم الفن وستتولى إخراج المسلسل المخرجة السورية رشا شربتجي، وتأليف كلوديا مرشليان.





وكانت الفنانة اللبنانية زينة مكي قد حققت نجاح ملفت سلط الأضواء عليها من خلال مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "طريق" إلى جانب مواطنتها الفنانة نادين نجيم والفنان السوري عابد فهد وعدد كبير من النجوم من بينهم وفاء موصللي وعبدالهادي صباغ وآخرون.



