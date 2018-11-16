عاجل.. نجم الأهلي السابق يفجرها: مباراة الوصل ستكون الأخيرة لكارتيرون

صرح علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة بأن مباراة الأهلي مع الوصل الإماراتي في البطولة العربية ستكون الأخيرة لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لو خسرها.

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أتمنى أن يقام السوبر المصري في مصر أو الإمارات وهي بلدنا الثانية ومن الممكن أن يكون هناك جديد في أزمة الاتحاد الإماراتي مع بريزنتيشن".

واختتم: "يجب أن يشعر اللاعبون في المحاضرات بأن المدير الفني قوي ويستمدون قوتهم منه ومباراة الوصل ستكون الأخيرة لكارتيرون لأن جماهير الأهلي لن تتحمل الخسارة".