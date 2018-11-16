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"غاز الأقاليم": توصيل الخدمة لـ9.2 مليون وحدة سكنية حتى الآن

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:20 ص
غاز الأقاليم: توصيل الخدمة لـ9.2 مليون وحدة سكنية حتى الآن
حاتم عبدالغني
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نعيم يوسف
 
قال المهندس حاتم عبدالغني، رئيس شركة غاز الأقاليم، إن الدولة أوصلت الغاز حتى الآن لـ9.2 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وهذا رقم كبير.

وأضاف "عبدالغني"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أنه بعد الانتهاء من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية تم التفكير في التوصيل للمراكز والقرى.

وتابع رئيس شركة غاز الأقاليم، أن هناك اشتراطات لتوصيل الغاز من ناحية الأمان، وبعض المناطق لا تصلح لتوصيل الغاز بسبب ضيق الشوارع وعدم صلاحية العقارات، أو عدم وجود أماكن تغذية رئيسية وعدم وجود الصرف الصحي الحكومي، وهو شرط أساسي حاليا، لأنه لا يجب وضع شبكات الغاز قبل الحفر لوضع شبكات الصرف الصحي.
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