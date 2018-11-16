قرار مفاجئ من أحمد الشيخ بعد استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية

استقر أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لعدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد أعلن اختياره 23 لاعبا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة، لكنها لم تشهد اسم الشيخ.

ويبحث الشيخ عن عرض للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، في ظل صعوبة حصوله على الفرصة مع الفريق الأحمر.

ولم يشارك الشيخ مع الأهلي سوى دقائق معدودة، حيث حل بديلا أمام الترسانة في كأس مصر، ثم شارك أمام الوصل الإماراتي كبديل أيضا بكأس زايد للأندية.