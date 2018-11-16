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افتتاح منتدى بطرسبورج الثقافي الدولي.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:57 ص
افتتاح منتدى بطرسبورج الثقافي الدولي.. تعرف على التفاصيل
أليكسي كودرين وميخائيل بياتروفسكي في المنتدى
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وكالات
 

افتتح أمس الخميس 15 نوفمبر في عاصمة الشمال الروسي منتدى بطرسبورج الثقافي الدولي السابع.

وحضر مراسم افتتاح المنتدى أولغا غولوديتس نائبة رئيس الوزراء الروسي، ووزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي.

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة تحية إلى المنتدى، وأعرب عن قناعته بأن تساعد أعمال المنتدى في تطوير الحوار المثمر بين المجتمع والدولة.

فيما أعربت أولغا غولوديتس، في كلمة ألقتها في مراسم افتتاح المؤتمر عن أملها في أن يصبح المنتدى انطلاقة للإنجازات الجديدة في سبيل ازدهار البشرية بأسرها.

أما وزير الثقافة الروسي فأشار إلى الشعبية المتزايدة  للمنتدى الذي بدأ عمله عام 2012 كمنبر صغير للحوار بين المثقفين.

ويتوقع أن يجمع المنتدى الذي تستمر أعماله  من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري  بين مشاركين يمثلون 150 دولة، بما في ذلك إيطاليا وقطر، بصفتهما بلديْن حائزيْن  العام الجاري على لقب الضيف الفخري، وأعدا فعاليات ثقافية خاصة بهما ستقام على هامش المنتدى.

ويضم المنتدى برنامج الأعمال، وبرنامج المهرجان الخاص بسكان بطرسبورغ  والسياح.

ويضم برنامج الأعمال 14 جناحًا يعكس كل منها مسارًا ثقافيًا معينًا، بما في ذلك المتاحف والسيرك والمسارح والسينما والأدب والسياحة والفلكلور والتراث الشعبي وغيرها.


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