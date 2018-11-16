بعد تصدره ترند يوتيوب.. لقاء تامر حسني في "صاحبة السعادة" يتخطى المليون مشاهدة (فيديو)
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:49 صالفجر الفني
تصدر لقاء النجم تامر حسني، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وسجلت الحلقة الأولى للقاء الذي تمت إذاعته على حلقتين أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 12 نوفمبر الجاري.
وتحدث تامر حسني، خلال الحلقة عن بدايات مشواره الفني، وعلاقته بوالده ووالدته، وكيفية تحقيقه حلمه ووصوله للنجومية.
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