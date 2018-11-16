ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد تصدره ترند يوتيوب.. لقاء تامر حسني في "صاحبة السعادة" يتخطى المليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:49 ص
بعد تصدره ترند يوتيوب.. لقاء تامر حسني في صاحبة السعادة يتخطى المليون مشاهدة (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

تصدر لقاء النجم تامر حسني، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

وسجلت الحلقة الأولى للقاء الذي تمت إذاعته على حلقتين  أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 12 نوفمبر الجاري. 

وتحدث تامر حسني، خلال الحلقة عن بدايات مشواره الفني، وعلاقته بوالده ووالدته، وكيفية تحقيقه حلمه ووصوله للنجومية.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن صاحبة السعادة سينما دراما تامر حسني الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 2:40:06 AM