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مستشار وزير الاتصالات: مصر تصدر إلكترونيات للخارج بـ1.3 مليار دولار سنويًا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:30 ص
مستشار وزير الاتصالات: مصر تصدر إلكترونيات للخارج بـ1.3 مليار دولار سنويًا
حسام عثمان
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نعيم يوسف
 
قال حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لصناعة الإلكترونيات، مصر لديها بنية أساسية جيدة في صناعة الإلكترونيات، وتصدر بحوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.

وأضاف "عثمان"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أنه من مميزات نجاح الصناعة، هو وجود اثنين من أكبر 10 من مصنعي الالكترونيات في العالم، وهذا يعني أن الدولة لديها البنية الأساسية المناسبة.

وتابع، أننا نحتاج في مصر للمزيد من المقومات الأساسية لجذب الصناعة، لافتا إلى أن صناعة التلفزيونات في مصر وصل التصنيع المحلي فيها إلى 50%، ومع الوقت تزيد القيمة المضافة.

ولفت إلى أن صناعة التلفزيون حجم الاستثمارات فيها حوالي 600 مليون دولار، ونشتري حوالي مليون ونصف المليون هاتف محمول في العام، وحجم الاستثمارات في الهاتف المحمول والتابلت تصل إلى 2 مليار دولار.
المزيد عن: الهاتف المحمول التلفزيون الاتصالات أسامة كمال
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