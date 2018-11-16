شاهد.. أول ظهور إعلامي لحلا شيحة بعد خلعها الحجاب (فيديو)
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:17 ص
ستطل الفنانة حلا شيحة، الأسبوع المقبل، في أول ظهور إعلامي لها، بعد خلعها للحجاب، وعودتها للفن والتمثيل.
وستروي شيحة في حلقة الاثنين المقبل، من برنامج "صاحبة السعادة" على فضائية "دي إم سي" المصرية، تفاصيل خلعها للحجاب، وقرار عودتها للفن، كما أنها ستكشف عن مهارتها في الطهي.
وأثارت حلا شيحة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر أغسطس/ آب، بسبب قرار خلعها للحجاب وعودتها للفن من جديد.
ودافعت حلا شيحة (39 عاما) عن نفسها وقتها لوكالة أنباء "أسوشيتد برس": "لم أقصد أبدا أن أهين أو أسيء إلى أحد… إن خلعي للحجاب لا يعني أنني ضده على الإطلاق".
وأضافت: "في النهاية، هذا قرار شخصي وهو اختياري، أنا ممثلة ولا أريد أن يتم الزج بي إلى صراعات سياسية".
وأكدت أن السبب وراء خلعها للحجاب "أسباب شخصية"، دون أن توضح ما كان وراء قرارها.
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