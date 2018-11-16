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ألمانيا تقسو على روسيا بثلاثية وديا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:18 ص
ألمانيا تقسو على روسيا بثلاثية وديا
المانيا
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وكالات
 

فاز المنتخب الألماني على ضيفه الروسي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما أمس الخميس، على ملعب "ريد بول أرينا"، في مدينة لايبزيج.

 

وحسم المانشافت الألماني نتيجة اللقاء لصالحه في الشوط الأول، وحملت ثلاثيته توقيع كل من، ليروي ساني، ونيكلاس سوله، وسيرج جنابري، في الدقائق (8، 25، 40) على الترتيب.

 

وجاءت هذه المباراة ضمن استعدادات روسيا وألمانيا لمواجهة منتخبي السويد وفرنسا، على التوالي، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

 

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