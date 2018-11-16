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"أبو المجد": التخفيض المنتظر على جمارك السيارات الأوروبية يمثل ١٢% من أصل السعر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:51 ص
أبو المجد: التخفيض المنتظر على جمارك السيارات الأوروبية يمثل ١٢% من أصل السعر
أسامة ابو المجد
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رقية جمال
 
قال أسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن التخفيض المنتظر على جمارك السيارات الأوروبية يمثل ١٢% من أصل سعر السيارة أو ٣٠% إضافية من الرسوم الجمركية.

وأضاف "أبو المجد"، خلال حواره ببرنامج "اقتصاد وطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك تجار يتخلصون من السيارات بالمعارض دون داعى خوفًا من شائعات التخفيض، وهذا ضرر للسوق.

وأكد، أن السيارات ذات السعات اللترية العالية هى المستفيد الوحيد، وان أكثر تراجع فى الأسعار لأقل من ١٦٠٠ سي سي حوالى ٤ آلاف جنيه.

وأكد، أن سيارات المعاقين معفاة تمامًا من الجمارك، وليس لها علاقة بالصفر المنتظر فى يناير.
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