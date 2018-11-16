خبير اقتصادي: "الحكومة السبب في ارتفاع الأسعار"

أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة هى المتسببة في ارتفاع أسعار السلع والخضروات، موضحًا أن انخفاض نسبة التضخم يؤدي إلى انخفاض الأسعار.



وأضاف "النحاس"، خلال حواره مع برنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن تصريحات الحكومة عن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس واهية.



وقال إنه يوجد لعبة كبيرة جدًا على مصر، وإن دور الدولة غائب، متابعًا: "تصريحات الحكومة شماعات".

