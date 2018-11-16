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شاب مصري ينجح في إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
شاب مصري ينجح في إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية
الدكتور حاتم الجمل
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كساب أحمد
 

قال الدكتور حاتم الجمل، صاحب مشروع إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية، إنه بدأ هذا المشروع منذ 2011، لافتَا إلى أنه نفذ المشروع على وحدة صغيرة تعمل على التخمر اللا هوائي للمخالفات العضوية، بنفس الطريقة التي وجد بها الغاز الطبيعي.

وتابع "الجمل"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، أن هذه الفكرة استمدها من ألمانيا أثناء إحدى الزيارات لبرلين، لافتَا إلى أن المشروع في البداية تم تمويله بـ6 آلاف جنيه.

ولفت إلى أنه كان يعمل صيدليًا بإحدى شركات الأدوية، فقام بالاستقالة من عمله، لكي يتفرغ لهذا المشروع.
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