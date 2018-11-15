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الأمم المتحدة تصوت لصالح قرار دعم الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:13 م
الأمم المتحدة تصوت لصالح قرار دعم الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير
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وكالات
 
صوتت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة، أمس الخميس، على قرار دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير بـ169 لصالح القرار، و6 ضده، وامتناع 12 عن التصويت.



وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن "هذا التصويت يشكل استمراراً من المجتمع الدولي في دعم شعبنا في ممارسة هذا الحق".
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