البحرين توقع اتفاقا بـ912 مليون دولار لشراء مروحيات هجومية أمريكية

ذكرت وكالة أنباء البحرين الخميس إن البحرين وقعت اتفاقاً بقيمة 912 مليون دولار مع شركة بل الأمريكية لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز (إيه.إتش-1زد فايبر).







وأضافت الوكالة أن "البحرين تتسلم الدفعة الأولى من الطائرات في نهاية 2022".