ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البحرين توقع اتفاقا بـ912 مليون دولار لشراء مروحيات هجومية أمريكية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:09 م
البحرين توقع اتفاقا بـ912 مليون دولار لشراء مروحيات هجومية أمريكية
طباعة
وكالات
 
ذكرت وكالة أنباء البحرين الخميس إن البحرين وقعت اتفاقاً بقيمة 912 مليون دولار مع شركة بل الأمريكية لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز (إيه.إتش-1زد فايبر).



وأضافت الوكالة أن "البحرين تتسلم الدفعة الأولى من الطائرات في نهاية 2022".



وأضافت الوكالة أن "ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء ركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران هذا الأسبوع".
المزيد عن: مليون دولار مروحيات هجومية أمريكية البحرين اتفاق 912
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
2
x
21:45
1
أسبانيا
بلجيكا
0
x
21:45
0
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
0
x
الغيت
0
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
3
x
21:45
0
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
2
x
22:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 11:20:02 PM