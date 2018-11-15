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شوقي حامد: مباراة مصر وتونس صعبة وتحتمل كل النتائج

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:11 م
شوقي حامد: مباراة مصر وتونس صعبة وتحتمل كل النتائج
شوقي حامد
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أمنية فوزي
 
أكد الناقد الرياضي شوقي حامد، أن مباراة مصر وتونس غدًا بمثابة أول اختبار جاد وحقيقي لأجيري وهاني رمزي، لأنها مباراة صعبة وتحتمل كل النتائج.

وأشار "حامد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، إلى أن أجيري أعطى شيئًا من الأمل في تطوير الكرة المصرية، وأنه يجب على اللاعيبة ألا يتأثروا بنتيجة مباراة الترجي والأهلي، وأن يشحنوا حماسهم.

وشدد على عدم الضغط على محمد صلاح حتى لا يتعرض للإصابة، رغم أن مصر تحتاج إلى صلاح طوال الـ90 دقيقة، معقبًا: "صلاح ابن مصر البار الذي رفع رايتها في العالم".

وعن اعتزال وليد سليمان اللعب دوليًا، قال: "مكابرة وعناد ليس له أي مبرر"، لافتًا إلى أن أجيري يحتاج إلى مراجعة في عدم ضم وليد سليمان وكذلك بعض اللاعيبة الأخرى إلى صفوف المنتخب.
المزيد عن: مصر شوقي حامد تونس اعتزال وليد سليمان
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