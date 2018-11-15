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إسبانيا تؤيد فكرة ماكرون إنشاء جيش موحد

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:57 م
إسبانيا تؤيد فكرة ماكرون إنشاء جيش موحد
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وكالات
 

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسبانية تساند فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنشاء جيش أوروبي موحد.


ونقلت صحيفة "فينجوارديا" عن الوزيرة الإسبانية قولها: "تقدر الحكومة الإسبانية هذا بشكل إيجابي، كما تقدر كل ما يساهم في تعزيز الاتحاد الأوروبي".


وتعتقد روبلز أن هذا المشروع ينبغي أن ينفذ في إطار "أقصى قدر من التعاون والتكامل" بين الاتحاد الأوروبي وهياكل منظمة حلف شمال الأطلسي.


هذا وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اقترح، في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي موحد" مستقل عن الولايات المتحدة، وشدد على أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني. كما أشار إلى أن هناك ضرورة للاتحاد الأوروبي بأن يحمي نفسه من الصين، وروسيا والولايات المتحدة.

المزيد عن: فكرة جيش أوروبى تؤيد إيمانويل ماكرون أوروبا إسبانيا
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