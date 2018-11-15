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الحكومة اليمنية تؤكد عزمها مكافحة الفساد

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:34 م
الحكومة اليمنية تؤكد عزمها مكافحة الفساد
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وكالات
 
أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الخمس، عزمها على اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء.



وقال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن حكومته جادة في تصويب عمل مؤسسات الدولة، وإرساء دعائمها وتجاوز السلبيات التي رافقت الفترة الاستثنائية التي تلت الانقلاب على الشرعية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشار خلال لقائه، بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن، إلى استعداد الحكومة توفير كل الإمكانات اللازمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يمكنه من أداء دوره الرقابي بفاعلية، انطلاقاً من حرصها على انتهاج النزاهة والشفافية في كافة أنشطتها وأعمالها.


وشدد عبدالملك على ضرورة التفاعل الرسمي والشعبي لمساندة الحكومة في مساعيها الرامية لتعزيز المنظومة الرقابية.

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