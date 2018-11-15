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تيريزا ماي: لن يكون هناك استفتاء ثانٍ على "بريكست"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:26 م
تيريزا ماي: لن يكون هناك استفتاء ثانٍ على بريكست
تيريزا ماي
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وكالات
 
استبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس إجراء استفتاء ثان على البريكست رغم دعوات عدد من نواب البرلمان الذين قالوا إن "مشروع اتفاق البريكست محكوم عليه بالفشل".



وصرحت في مؤتمر صحافي في مقر الحكمة "بالنسبة لي، لن يكون هناك استفتاء ثان".



ودافعت تيريزا ماي اليوم عن مسودة اتفاق البريكست الذي توصلت أليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وصرحت "اعتقد تماماً أن المسار الذي بدأته هو الأفضل لبلادي".



ولفتت إلى أن خطتها حول "بريكست" تتجاوب مع أولويات الشعب البريطاني وتدعو لدعمها.
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