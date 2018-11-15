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قتلى وجرحى بانفجار شمال غرب الموصل

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:23 م
قتلى وجرحى بانفجار شمال غرب الموصل
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وكالات
 
أعلن مصدر في شرطة نينوى، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم شرطي، وسقوط عدد من الجرحى، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل الواقعة على مسافة 400 كيلومتر شمال بغداد.



وقال النقيب زياد إياد، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم لدى مرور دورية للشرطة العراقية بالقرب من مدخل بلدة بادوش، شمال غرب الموصل، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وأحد رجال الدورية، وإصابة شرطي آخر".


وأوضح أنه "تم تسليم جثث القتلى للطب العدلي الشرعي بالموصل، فيما نقل الشرطي المصاب إلى مستشفى قريب كما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".


وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عمليات اختطاف، وقتل، وتفجيرات، ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي، القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.
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