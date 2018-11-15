ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إسكان البرلمان: أصدرنا قانون لفرض الغرامة على رش الشوارع.. ولم يُطبق

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:20 م
إسكان البرلمان: أصدرنا قانون لفرض الغرامة على رش الشوارع.. ولم يُطبق
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه صدر قانون يتضمن تطبيق غرامة بقيمة 20 ألف جنيه على "رش الشوارع"، مضيفًا أنه لم يخرج مسئول ليصرح أنه طبق القانون على الرغم من أن كل الشوارع يتم رشها بالمياه.

وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن رش المياه إلى جانب أنه يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه، فأنه يؤدي إلى التأثير بالسلب على كل ما يتم رصفه.

وشدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في دورات المياه حتى لا نهدر المياه، منوها بأن الإدارات المحلية عليها دورا في تطبيق القانون.
المزيد عن: مجلس النواب، التوك شو إسكان البرلمان أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
0
x
21:45
0
أسبانيا
بلجيكا
0
x
21:45
0
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
0
x
18:15
0
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
0
x
21:45
0
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
0
x
22:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 10:00:01 PM