إسكان البرلمان: أصدرنا قانون لفرض الغرامة على رش الشوارع.. ولم يُطبق

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه صدر قانون يتضمن تطبيق غرامة بقيمة 20 ألف جنيه على "رش الشوارع"، مضيفًا أنه لم يخرج مسئول ليصرح أنه طبق القانون على الرغم من أن كل الشوارع يتم رشها بالمياه.





وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن رش المياه إلى جانب أنه يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه، فأنه يؤدي إلى التأثير بالسلب على كل ما يتم رصفه.



