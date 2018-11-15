غلق جزئي لكوبري المشير طنطاوي لمدة شهرين

تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، كوبري المشير طنطاوي جزئيا، لمدة شهرين؛ بسبب إصلاحات وأعمال تطوير، بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبري المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه N A، على أن يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال.









وستكون مدة اﻷعمال شهرين اعتبارا من الساعة 12. 05 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 16‏/11‏/2018 ولحين الانتهاء من التعديلات النهائية بتغير حركة باتجاه سير السيارات أعلى كوبري المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور N A إلى محور الشهيد.





وهذا وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.



