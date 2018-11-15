ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

غلق جزئي لكوبري المشير طنطاوي لمدة شهرين

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:00 م
غلق جزئي لكوبري المشير طنطاوي لمدة شهرين
أرشيفية
طباعة
 
تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، كوبري المشير طنطاوي جزئيا، لمدة شهرين؛ بسبب إصلاحات وأعمال تطوير، بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبري المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه  N A، على أن يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال.


وستكون مدة اﻷعمال شهرين اعتبارا من الساعة 12. 05 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 16‏/11‏/2018 ولحين الانتهاء من التعديلات النهائية بتغير حركة باتجاه سير السيارات أعلى كوبري المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور N A إلى محور الشهيد.

وهذا وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

المزيد عن: مرور القاهرة كوبري المشير طنطاوي تيس المهندسين العسكريين اﻹدارة العامة لمرور القاهرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
0
x
18:15
0
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 8:10:01 PM