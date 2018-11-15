الدمرداش: سبب تصاعد أزمة البطاطس إقبال المواطنين على شرائها بكميات كبيرة

قال النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مشكلة البطاطس التي حدثت مؤخرًا لم تحدث منذ 30 عامًا، لافتًا إلى أن أي زراعة في العالم معرضة لبعض المشاكل، مثلما حدث مؤخرًا مع محصول البطاطس.





وأضاف "الدمرداش"، خلال حواره ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى ارتفاع تكلفة زراعة الفدان من 30 لـ50 ألف جنيه.



